Смертельно опасный "флешмоб": под Черкассами школьник поджег младшую сестру из-за игры

В Черкасской области произошло страшное чрезвычайное происшествие: здесь из-за опасной игры брат подпалил 11-летнюю сестру.

Как сообщает местная пресса, ребенок получил тяжелые ожоги верхней части туловища.

Едва не убил родную сестру 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру "Подожги друга". Это новый опасный флешмоб, который имеет название #Firechallenge, и становится все более популярным среди подростков.

В ситуацию вмешался случайный прохожий, которому удалось вовремя прийти на помощь и ликвидировать пламя

Как рассказала журналистам руководитель психологической службы Управления Леся Коротяева, родители должны более внимательно следить за своими детьми.

"Вокруг нас бушует мир с которым мы должны уметь общаться, находить свое место. Когда где-то за пределами Украины происходят ужасные вещи мы не должны отворачиваться, как будто нас это не обходить, ведь завтра мы можем ощутить на себе последствия такой бездеятельности, и тогда это может стать трагедией для каждого, у кого есть дети. Мы все в опасности через такие флешмобы. Единственное в чем можно быть уверенным, это в их цикличности", - сказала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники экстренных служб Украины активно принимают участие во флешмобе #TetrisChallenge, который в начале сентября стартовал в Женеве, Швейцария.