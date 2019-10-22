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Названы время и место прощания с погибшим под Полтавой экс-министром

вторник, 22 октября 2019, 15:45
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Прощание с погибшим в результате падения вертолета бывшим министром аграрной политики Украины Тарасом Кутовым пройдет в среду, 23 октября.

Мероприятия пройдут в клубе Кабинета министров, который расположен по адресу улица Институтская, 7.

Проститься с известным украинским политиком можно будет в течение двух часов - с 10.00 до 12.00.

Как известно, 43-летний Тарас Кутовой погиб в результате падения вертолета 21 октября. Воздушное судно, которым управлял сам погибший, рухнуло возле села Тарасенково Полтавской области.

Причины крушения устанавливает специальная комиссия по авиаинцидентам с гражданскими судами.

Напомним, что тело погибшего в авиакатастрофе в Полтавской области экс-министра агрополитики и продовольствия Тараса Кутового доставлено на судмедэкспертизу.

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