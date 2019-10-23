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На месте смертельного ЧП с дамбой в России нашли сейф с золотом: видео

среда, 23 октября 2019, 12:46
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Российский Следственный комитет опубликовал видеокадры вскрытия сейфа, который был обнаружен на золотом прииске в Круганском районе Красноярского края, где в результате прорыва дамбы погибло 17 человек.

На кадрах видно, что в сейфе находилось золото, которое здесь добыли рабочие. Всего здесь обнаружили около 18 килограмм золота. Решается вопрос о том, чтобы направить выручку с продажи драгоценного метала на компенсацию семьям погибших и пострадавшим.

Как известно, ужасная трагедия произошла 19 октября. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, в которых жили сотрудники предприятия.

Как сообщал "Апостроф", в результате обрушения дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути.

А в сети опубликовали историю мужчины, которому удалось выжить в страшном ЧП.

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