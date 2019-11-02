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В Харькове при странных обстоятельствах умер молодой военнослужащий

суббота, 02 ноября 2019, 21:07
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Фото: Обозреватель

В пятницу, 1 ноября, в Харькове обнаружили мертвым 24-летнего военнослужащего.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NewsRoom.

Его тело обнаружил знакомый, у которого военнослужащий остался в гостях на ночь. Мужчина и сообщил правоохранителям о смерти молодого человека.

Как выяснили правоохранители, ночью он вместе с другом выпивал, а проснувшись утром, обнаружил, что тот скончался. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа. Следов насильственной смерти на теле парня не обнаружили. Тело умершего направили в морг, где определят точную причину смерти.

Известно, что умерший служил в 22-м отдельном мотопехотном батальоне, однако на момент ЧП был в отпуске.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мариуполе внезапно скончался 50-летний пограничник Юрий Гупаленко.

А во вторник, 29 октября, в селе Надеждинка, Донецкой области, при невыясненных обстоятельствах погиб 30-летний боец ВСУ, Илья Продьма.

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