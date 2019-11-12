В аварии с грузовиком погиб юморист, выступавший перед Зеленским: фото и видео ДТП

В России автомобиль с группой организаторов Татарской лиги КВН столкнулся с грузовиком "Камаз": в аварии погибло два человека, в том числе Ильяс Хасанов, который выступал перед Владимиром Зеленским в шоу "Рассмеши комика".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

ДТП произошло на трассе Казань-Набережные Челны. В автомобиле, который попал в ДТП находились основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, известные КВНщики Ильяс Хасанов, Руслан Тюпа, Руслан Харисов и помощница команды Екатерина Захарова. Ильяс Хасанов находился за рулем автомобиля.

Фарида Таштабанова скончалась на месте, остальных доставили в больницу с травмами разной тяжести. Ильяс Хасанов умер в реанимации 12 ноября, не приходя в сознание.

Ильяс Хасанов – знаменитый комик и звезда КВН. Он был участником таких передач, как Comedy Баттл, "Рассмеши комика", Stream stund up. Организовал клуб стендаперов в Набережных Челнах. Он принимал участие в программе "Рассмеши комика" в Украине в 2018 году и ему даже удалось рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кошевого.

Как ранее сообщал "Апостроф", 12 ноября в результате ДТП на временно оккупированной части Донбасса погибло два человека, еще 11 получили травмы.