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Попадание пришлось прямо в траншею: всплыли детали подлой атаки боевиков против ВСУ

четверг, 21 ноября 2019, 14:28
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Появились подробности о раненных украинских военных в результате обстрелов 20 ноября. За сутки тогда ранения получили шестеро украинских бойцов.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, обстрелы были зафиксированы под Горловкой, близ села Зайцево.

"Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", - говорится в сообщении.

В основном, бойцы получили ранения ног. К счастью, конечности украинские военные сохранят, они все находятся в больницах.

Также Бутусов отметил, что оккупанты продолжили интенсивный обстрел, стараясь не допустить эвакуацию раненых.

"В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывшая пленница боевиков ДНР рассказала о страшных издевательствах, которые ей пришлось пережить в плену, находясь в стенах завода "Изоляция" в Донецке.

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