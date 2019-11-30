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Кровавая атака на мосту в Лондоне: опубликованы фото и фамилия террориста

суббота, 30 ноября 2019, 10:20
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Полиция обнародовала имя террориста, который совершил атаку на людей в Лондоне.

Об этом сообщает издание The economic time.

Как стало известно, имя 28-летнего террориста Усман Хан. Он был осужден в 2012 году за преступления, связанные с терроризмом.

"Этот человек был известен властям, будучи осужденным в 2012 году за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года", - сказали в полиции.

Напомним, 29 ноября, на Лондонском мосту в столице Великобритании прозвучали выстрелы: очевидцы сообщают о вооруженном нападении, есть раненные.

Как сообщал "Апостроф", в результате террористической атаки на Лондонском мосту 29 ноября погиб не только застреленный полицией нападавший: двое из пяти раненых ним людей скончались от полученных травм.

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