Гибель двух человек при пожаре в Одессе: появилось новое видео с найденной под завалами женщиной

Полиция показала видео, на котором запечатлен момент обнаружения второй жертвы пожара в одесском колледже. Вечером 5 декабря здесь обнаружили тело преподавательницы Анны Бортюк.

Видео с места событий было опубликовано пресс-службой Национальной полиции.

"Тело взрослой женщины, без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Продолжаются поиски еще 13-ти человек", - отмечают в полиции.

По словам очевидцев трагедии, тело погибшей женщины уже опознал ее супруг.

Как сообщал "Апостроф", желающих помочь пострадавшим во время страшного пожара в Одесском колледже экономики и права оказалось даже больше, чем нужно. В коридорах областной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь.