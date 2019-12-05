В Харькове школьницы зверски избили девочку: сеть ужаснуло видео

В Харькове девочки избили свою подругу, обвинив ее в краже.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина сейчас".

Подростки устроили жестокую расправу и снимали это на видео. Ролик с издевательствами они выложили в интернет.

На инцидент обратила внимание полиция. Правоохранители уже начали проводить проверку по данному факту.

На видео изображена сцена насилия, также девочки использовали ненормативную лексику.

Как сообщал "Апостроф", в Пуще Водице в Киеве подростки напали на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начали над ним издеваться с применением электрошока.

А в Мариуполе, Донецкой области, сверстники жестоко избили 14-летнего ученика средней школы №69 и сняли это на видео.