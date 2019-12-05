Как выглядит колледж в Одессе после пожара: опубликованы свежие фото и видео

По состоянию на 16:00 5 декабря в Одессе продолжают мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая была связана с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По последним данным ГСЧС, в результате инцидента погиб один человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения, а судьба 14 человек остается неизвестной.

С начала разборки завала с места событий спасатели вывезли 10 м. куб. строительных конструкций. Сейчас здесь продолжается откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Уже откачано 80 м. куб. воды.

Полицейские продолжают поиски 14 человек.

На месте событий работают 37 единиц техники и 170 спасателей.

Напомним, что версий пожара у полиции несколько - возгорание из-за неисправной проводки и умышленный поджог.