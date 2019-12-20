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Ненавидел КГБшников: мать "московского стрелка" сделала важное признание

пятница, 20 декабря 2019, 14:33
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Мать стрелка, который устроил бойню в Москве (Россия) около здание ФСБ, сделала заявление о сыне.

Об этом сообщает ресурс Baza.

Мама злоумышленника Евгения Манюрова не знала кем он работает. Однако женщина рассказала некоторые факты о сыне.

"Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял", - сказала женщина.

Напомним, в Москве (Россия) возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

Также позже стало известно имя стрелка, а в интернете опубликовали его фотографию.

Как сообщал "Апостроф", в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.

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