Ненавидел КГБшников: мать "московского стрелка" сделала важное признание

Мать стрелка, который устроил бойню в Москве (Россия) около здание ФСБ, сделала заявление о сыне.

Об этом сообщает ресурс Baza.

Мама злоумышленника Евгения Манюрова не знала кем он работает. Однако женщина рассказала некоторые факты о сыне.

"Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял", - сказала женщина.

Напомним, в Москве (Россия) возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

Также позже стало известно имя стрелка, а в интернете опубликовали его фотографию.

Как сообщал "Апостроф", в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.