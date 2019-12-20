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Сигнал для Путина: появилась карикатура на бойню у здания ФСБ в Москве

пятница, 20 декабря 2019, 12:50
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В сети активно обсуждают события в Москве, где произошла бойня возле здания ФСБ.

Так, в сети опубликовали фотожабу на тему стрельбы в российской столице.

Напомним, в Москве (Россия) около 18:00 возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

При нападении на здание ФСБ в Москве (Россия) пострадал один простой прохожий, а стрельба попала на видео.

Как сообщал "Апостроф", в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.

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