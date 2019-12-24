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Под Киевом в жутком ДТП разбились четыре авто, много пострадавших: фото

вторник, 24 декабря 2019, 06:47
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В ночь на вторник, 24 декабря, на Житомирской трассе под Киевом произошло жуткое ДТП с участием четырех авто.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля. В результате ДТП трех человек госпитализировали. Детали устанавливаются", - сказано в сообщении.

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Как сообщал "Апостроф", 21 декабря на Брест-Литовском шоссе в пределах Киева велосипедисты попали в ужасную аварию. ДТП случилось на остановке общественного транспорта "Пролисок". Водитель автомобиля Chevrolet наехал на группу велосипедистов. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

Вскоре в сети показали фотографии пары велосипедистов, погибшей в ДТП. По словам очевидцев, виновник аварии решил осуществить опережение по правой полосе на большой скорости.

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