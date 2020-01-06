RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 января

15:01
Красивые поздравления с наступающим Рождеством Христовым: стихи и проза
14:59
С российским военным кораблем произошло ЧП у побережья Турции: видео
14:31
Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления самой вкусной кутьи: все дело в необычном ингредиенте
14:29
Названа фамилия второго бойца ВСУ, погибшего на Донбассе: фото героя
14:25
Под Москвой нашли мертвыми сотрудника "Роскосмоса" и его брата
13:36
Под Черкассами ребенок погиб под колесами авто: фото ДТП и фамилия водителя
13:08
Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео
12:52
Полиция сделала заявление о задержании подозреваемых в убийстве девушек в центре Киева
12:05
Убит наемник из России, который издевался в Донецке над известной украинкой: фото
11:55
Золотой глобус-2020: лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии
11:55
Жена слила видео, как сын депутата от "Оппоблока" жестоко избил их ребенка на Новый год
11:25
Под утро поймали подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Москвой нашли мертвыми сотрудника "Роскосмоса" и его брата

понедельник, 06 января 2020, 14:25
переглянути новину українською

В Московской области в поселке Биокомбинат обнаружено тело руководителя одного из отделов крупнейшей российской государственной компании "Роскосмос".

Как сообщают российские СМИ, речь идет о Сергее Хайкине.

В правоохранительных органах одному из изданий сообщили, что в доме также нашли и второй труп. Предварительно, это был брат Хайкина.

"Предварительно, между мужчинами произошла ссора, после которой один застрелил другого, а затем покончил с собой. Убитых братьев обнаружила их мама. В момент перестрелки дома её не было", - говорится в сообщении Telegram-канала LIFE SHOT.

Напомним, что в Каховке, Херсонской области, продолжаются протесты из-за убийства местного жителя, к которому может быть причастен сотрудник полиции.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: