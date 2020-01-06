Под Москвой нашли мертвыми сотрудника "Роскосмоса" и его брата

В Московской области в поселке Биокомбинат обнаружено тело руководителя одного из отделов крупнейшей российской государственной компании "Роскосмос".

Как сообщают российские СМИ, речь идет о Сергее Хайкине.

В правоохранительных органах одному из изданий сообщили, что в доме также нашли и второй труп. Предварительно, это был брат Хайкина.

"Предварительно, между мужчинами произошла ссора, после которой один застрелил другого, а затем покончил с собой. Убитых братьев обнаружила их мама. В момент перестрелки дома её не было", - говорится в сообщении Telegram-канала LIFE SHOT.

Напомним, что в Каховке, Херсонской области, продолжаются протесты из-за убийства местного жителя, к которому может быть причастен сотрудник полиции.