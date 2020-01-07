Авто вспыхнуло посреди дороги: опубликовано жуткое видео ДТП

Во вторник, 7 января, в Черновицкой области столкнулись три автомобиля: травмы получили четверо людей, в том числе ребенок.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По предварительной информации, авария произошла из-за сильного гололеда на подъеме в гору. После столкновения два автомобиля оказались в кювете. В то же время, оснащенный газовым оборудованием Mercedes остался на дороге и загорелся.

До приезда спасателей он сгорел полностью. Однако даже когда пламени уже не было, полиция еще долгое время не пропускала транспорт, поскольку вокруг ощущался сильный запах газа.

Угрозы для жизни пострадавших, как говорят медики, нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 5 января в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области в результате ДТП погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил травмы.