Угрожал всех убить: появились подробности взрыва в общежитии Одессы

Мужчина, который взорвал гранату в общежитии в Одессе, бросил ее в комнату, где сидело три человека, и закрыл дверь, чтобы они не смогли выбраться оттуда.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Шок был, понимаете, шок у всех. Я думала, только в кино так бывает. Он (взрыв) настолько сильный, что там ничего из ремонта не осталось - ни газовых плит, ничего", - рассказывает жительница общежития.

По словам свидетелей происшествия, в момент взрыва на кухне было трое мужчин. Подрывник бросил в них гранату, захлопнул дверь и еще держал их снаружи, чтобы не дать людям выскочить. Что именно случилось до этого – участники инцидента рассказывают неохотно и не на камеру. По их словам, они с виновником взрыва "имеют разные взгляды на жизнь".

"Хотели выскочить и вылетели вместе с дверью. Повезло. Можно было все что угодно предположить – драку, ножи, друзей позовет, но бросить гранату... Он хотел нас убить – это факт. 10 метров от взрыва – мой ребенок", - говорит один из пострадавших.

Соседи называют мужчину, который бросил гранату, конфликтным и агрессивным. С многими местными у него были ссоры, он обещал отомстить.

"Он здесь уже кому-то угрожал, что он всех взорвет, всех убьет. Он ждал, что будет взрыв и убьет людей. То есть он это делал целенаправленно. Держал ногой дверь, где бросил гранату", - рассказывает жена пострадавшего.

Трех раненых сразу после взрыва на "скорой" доставили в больницу. Все они отделались ссадинами и царапинами, их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Подрывник сразу после взрыва скрылся. Ему инкриминируют покушение на убийство. Правоохранители пытаются установить, где он взял гранату.

Как ранее сообщал "Апостроф", 31 декабря в Кропивницком во время взрыва гранаты РГД-5 погиб 57-летний ветеран АТО, который воевал на Донбассе, а его супруга получила серьезное ранение головы.