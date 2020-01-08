RU  UA  EN

среда, 8 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

8 января

13:22
Появилось видео атаки на аэропорт в Одессе и данные о нападавшем
13:03
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: сеть взволновала история чудесного спасения украинца
12:53
Украина приняла жесткое решение насчет полетов над Ираном: первые подробности
12:35
В Казахстане прогремел смертельный взрыв в жилом доме: первые подробности и кадры с места
12:18
Маша Ефросинина перестала стесняться и показала себя в купальнике: фото
12:05
Под Днепром автобус с людьми попал в жуткое ДТП: фото с места и данные о жертвах
11:40
Это катастрофа: Брэд Питт пожаловался на личную жизнь
11:28
Крушение самолета МАУ в Иране: сеть взволновали странные детали на фото
11:21
Поисковая операция продолжается: опубликовано страшное видео с места крушения самолета МАУ в Иране
11:15
Названы фамилии пилотов самолета, разбившихся в авиакатастрофе в Иране
11:14
Время крепко держаться за руки: украинские звезды отреагировали на авиакатастрофу в Иране
10:57
На месте крушение самолета МАУ в Иране обнаружили страшные находки: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось видео атаки на аэропорт в Одессе и данные о нападавшем

среда, 08 января 2020, 13:22
переглянути новину українською

В сети появилась видеозапись, как мужчина на своем авто таранил шлагбаум в аэропорту в Одессе.

Об этом сообщается на канале "Одесса Info" в Telegram.

По мнению авторов канала, мужчина находился в неадекватном состоянии и был задержан сразу после инцидента.

"Видео как неадекват таранил шлагбаум аэропорта в Одессе, и его задержание. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, задержали", - отметили на канале.

Также по информации журналистов, задержанный является местный жителем, у него в авто также было найдено оружие.

"Он оказался 26-летним одесситом. Во время осмотра транспортного средства молодого человека правоохранители изъяли пневматическое оружие", - указали на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее неизвестный мужчина на микроавтобусе въехал в аэропорт Одессы, сломав шлагбаум, и начал кричать, что терминал заминирован.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: