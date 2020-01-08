Появилось видео атаки на аэропорт в Одессе и данные о нападавшем

В сети появилась видеозапись, как мужчина на своем авто таранил шлагбаум в аэропорту в Одессе.

Об этом сообщается на канале "Одесса Info" в Telegram.

По мнению авторов канала, мужчина находился в неадекватном состоянии и был задержан сразу после инцидента.

"Видео как неадекват таранил шлагбаум аэропорта в Одессе, и его задержание. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, задержали", - отметили на канале.

Также по информации журналистов, задержанный является местный жителем, у него в авто также было найдено оружие.

"Он оказался 26-летним одесситом. Во время осмотра транспортного средства молодого человека правоохранители изъяли пневматическое оружие", - указали на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее неизвестный мужчина на микроавтобусе въехал в аэропорт Одессы, сломав шлагбаум, и начал кричать, что терминал заминирован.