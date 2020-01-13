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Снял "Чародеев" и "Приключения Электроника": умер известный режиссер

понедельник, 13 января 2020, 09:28
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В Детройте в США на 81 году жизни умер известный советский режиссер Константин Бромберг.

12 января об этом в Facebook написал режиссер и сценарист Михаил Идов. По его словам, Бромберг скончался 10 января.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - отметил он.

Идов отмечает, что после переезда в Штаты Бромберг перестал заниматься киноиндустрией.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Именно он снял известные картины "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968 год), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). Также в его послужном списке числятся несколько выпусков "Ералаша".

Главной его работой считают фильм "Приключения Электроника", который был выпущен в прокат в 1980 году.

Напомним, что в Буффало (США) скончался легендарный пуэрто-риканский боксер Карлос Де Леон.

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