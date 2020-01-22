В Иране трогательно почтили память погибшего в авиакатастрофе экипажа МАУ, фото

Украинские летчики, которые выполняли задание по возвращению на родину тел членов экипажа сбитого самолета МАУ, рассказали о том, как относятся к трагедии в Иране.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Бригада транспортной авиации".

Командир экипажа самолета ИЛ-76МД, который выполнял задание, полковник Дмитрий Мимриков говорит, что миссия "несла определенную эмоциональную нагрузку", поскольку именно иранская сторона была признана виновной в гибели лайнера. Однако от местных жителей украинцы слышали только слова сочувствия и извинений за сбитый самолет.

"Они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии. В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", – отмечает летчик.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 января, в городе Борисполь, под Киевом, провели в последний путь Сергея Хоменко, второго пилота самолета МАУ, который был сбит в небе над Ираном.