В Запорожье совершили дерзкое покушение на владельца ресторана: момент попал на видео

В ночь на 20 января, в Запорожье посетитель одного из местных ресторанов ранил его владельца выстрелом из ружья.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Это Запорожье".

Инцидент произошел в Коммунарском районе города. Отмечается, что клиент подрался с хозяином заведения "Венеция", а потом уехал домой за ружьем.

Мужчина дождался обидчика возле его дома, несколько раз выстрелил в него и скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме владельца ресторана, в ногу был ранен его родственник. Стрелку грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного. Его разыскивает полиция.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 января в Кривом Роге на похоронах произошло двойное убийство: 44-летний мужчина зарезал 77-летнего родственника и 46-летнюю сестру.