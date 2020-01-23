В Херсоне дотла сожгли офис партии скандального блогера, фото

В ночь на 23 января в центре Херсона дотла сожгли офис политической партии известного блогера Анатолия Шария.

Как пишут местные издания, помещение находится на первом этаже жилого многоэтажного дома, что несло риски для его жильцов.

Сам Шарий считает, что такие действия могли привести к массовым жертвам, если бы не оперативные действия пожарных. При этом блогер называет действия поджигателей "терактом".

Кроме того, Шарий пообещал награду в 50 тысяч гривен за предоставление видео камер наблюдения с изображением нападавших. Еще 100 тысяч гривен блогер гарантирует тому, кто "даст четкую и подтвержденную информацию об исполнителях поджога".

Напомним, что в Харькове произошел пожар в здании Харьковской облгосадминистрации на улице Сумской, 64, в результате чего загорелись его двери.