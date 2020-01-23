RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 января

09:35
Нужен базовый доход: эксперт указал на интересный вариант решения проблем с пенсиями в Украине
08:25
Гривна снова начинает падать: курс валют от НБУ на 23 января

22 января

12:59
Теряют миллиарды: журналисты рассказали об ошибке Фонда гарантирования с активами VAB банка
08:45
Гривна начинает укрепляться: курс валют от НБУ на 22 января

21 января

20:31
"Нафтогаз" провалил программу добычи газа: названы печальные цифры
17:29
Три тысячи вместо 8 млрд: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка, документ
16:33
Зеленский подписал важный для бизнеса документ: что изменится
12:43
Четкий конфликт интересов: НБУ может попасть в громкий скандал с назначением набсоветов в госбанках
10:31
В Давосе стартует Всемирный экономический форум: кто приедет и о чем будут говорить
08:17
Гривна продолжает падение: курс валют от Нацбанка на 21 января

20 января

18:22
Украина потеряла позиции в важном международном рейтинге
14:30
Какую пенсию получают украинцы: назван средний размер выплат
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Херсоне дотла сожгли офис партии скандального блогера, фото

четверг, 23 января 2020, 12:05
переглянути новину українською

В ночь на 23 января в центре Херсона дотла сожгли офис политической партии известного блогера Анатолия Шария.

Как пишут местные издания, помещение находится на первом этаже жилого многоэтажного дома, что несло риски для его жильцов.

Сам Шарий считает, что такие действия могли привести к массовым жертвам, если бы не оперативные действия пожарных. При этом блогер называет действия поджигателей "терактом".

Кроме того, Шарий пообещал награду в 50 тысяч гривен за предоставление видео камер наблюдения с изображением нападавших. Еще 100 тысяч гривен блогер гарантирует тому, кто "даст четкую и подтвержденную информацию об исполнителях поджога".

Напомним, что в Харькове произошел пожар в здании Харьковской облгосадминистрации на улице Сумской, 64, в результате чего загорелись его двери.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: