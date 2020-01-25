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На Волыни простились с погибшим на Донбассе 22-летним героем: фото и видео

суббота, 25 января 2020, 07:43
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На Волыни в селе Лыще 24 января простились с погибшим на Донбассе 22 летним бойцом Николаем Сорочуком.

Об этом сообщают " Волынские новости".

Сначала кортеж с телом погибшего встретили в селе Городница, что находится на границе Ровенской и Волынской областей. Священники отслужили по погибшему панихиду. Полиция перекрыла дорогу на время службы.

В родном селе Лыще панихида состоялась неподалеку от школы. После тело погибшего героя доставили в родной дом. 22-летнего Николая на коленях провожали дети и односельчане. Провести бойца в последний путь домой приехала его возлюбленная Ярина Чорногуз.

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Николай погиб 22 января, в День Соборности Украины, от пули вражеского снайпера.

Напомним, 23 января с бойцом простились побратимы в Мариуполе.

Как сообщал "Апостроф", друг Николая Сорочука поделился воспоминаниями о нем.

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