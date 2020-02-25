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Под Николаевом подростки устроили дикие "развлечения" на кладбище и поплатились, фото

вторник, 25 февраля 2020, 16:14
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Под Николаевом группа пьяных подростков повредила несколько памятных плит на могилах. Злоумышленницами оказались девушки 17 и 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, старшая девушка будет нести уголовную ответственность, а в отношении младшей будут приниматься меры воспитательного характера.

В полицию утром 24 февраля обратился надзиратель городского кладбища. Полицейские установили, что погром на кладбище устроили две ученицы лицея I-го и II-го курсов.

Девушки объяснили, что были сильно пьяны, а памятники разбивали ради развлечения.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Напомним, что в среду, 5 февраля, в городе Северодонецк мужчина разрушил украинский памятник с флагом и гербом страны.

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