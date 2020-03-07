Коронавирус в Черновцах: появились тревожные данные о еще одном случае

В Черновицкой области доставили в больницу еще одного человека в связи с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила областная государственная администрация (ОГА) в Facebook. По данным местных властей, гражданин прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Как известно, именно в Черновцах был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине. Его диагностировали у мужчины, который вернулся из Италии.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины детально прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.