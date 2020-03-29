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Сгорела за 10 дней: названа причина смерти легенды украинской социологии

воскресенье, 29 марта 2020, 11:41
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Фото: 24 канал

29 марта прошло 9 дней со дня смерти легенды украинской социологии Ирины Бекешкиной.

Об этом сообщает работник Фонда "Демократические инициативы" и подруга Бекешкиной - Ирина Филипчук на своей Facebook-странице.

Ирины Эриковны не стало 21 марта. Но ее подруга рассказала, что Бекешкину можно было спасти, если бы год назад прооперировали язву желудка.

"Ей предлагали операцию. Она не могла принять решение, боялась осложнений. А я боялась взять на себя ответственность и уговорить ее на операцию. Но другая подруга N категорически не советовала Ире операцию, приводила ей всякие страшные примеры осложнений. И Ира недавно говорила: "Как жаль, что я послушала N, сделала бы год назад операцию и уже забыла бы о болезни", - написала Филипчук.

По ее словам, за 10 дней до смерти Ирина пришла, как всегда, активная, позитивная в кабинет к главврачу и говорит: "У меня ничего не болит, но у меня плохие анализы". Хорошо, отметил врач, давайте мы Вас госпитализируем и сделаем качественную диагностику.

"И делают. И диагностика показывает 4 стадию онкозаболевания. Онко повсюду: голова, позвоночник, желудок. И стремительный уход. Врачи сказали, что протокол лечения такой формы онкологии одинаков и в Украине, и в Израиле, и в Америке", - написала подруга Бекешкиной.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта ушла из жизни украинский дизайнер Натэлла Надеждина, владелица бренда NADEZDINA, у которой одевались звезды шоу-бизнеса.

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