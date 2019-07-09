Гороскоп на 9 июля: Раков ждут сюрпризы, а Стрельцы будут эгоистами

Многим знакам в это время будут мешать собственные эмоции. Хотите знать, что вас ждет 9 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может расслабиться, кому нужно контролировать свои импульсы, а кому стоит взять выходной.

Овен

Овнам будет проще всех в этот период. Вы можете просто расслабиться и ничего не делать, задачи будут решаться сами, люди будут словно по волшебству выполнять все ваши прихоти. Только помните, что скоро волшебство закончится и вернется рутина.

Телец

Тельцы могут очень глобально погрузиться в собственные эмоции и переживания. Этот период будет благоприятным для того, чтобы разложить внутри себя все по полочкам. Но будьте внимательны, вы можете начать закрываться от людей.

Близнецы

Близнецам можно просто отдохнуть, вы это точно заслужили. Если выпадет шанс, просто возьмите себе выходной, под любым предлогом. Или хотя бы постарайтесь закончить работу чуть раньше, чем обычно. Это пойдет вам на пользу.

Рак

Скучать Ракам точно не придется. День будет наполнен самыми разными сюрпризами и впечатлениями, поэтому вам будет некогда думать о рутине. Позвольте себе отдаться вихрю приятных эмоций и просто насладитесь этим днем.

Лев

День будет нейтральным во всем, кроме дел сердечных. Тут влияние позитивных тенденций будет крайне сильным. Вы сможете решить давние проблемы, если перестанете пускать их на самотек. Говорите, спрашивайте, не бойтесь показать свои чувства.

Дева

День для Дев будет наполнен огорчениями и разочарованиями. Вас могут подвести те, на кого вы особенно рассчитываете, работы может оказаться больше, чем планировалось, даже погода может застать вас врасплох. Действуйте осторожно.

Весы

Вы можете чувствовать слабость и недомогание, но ваше настроение при этом будет на высоте. Правда, физическая форма не позволит сполна им насладиться. Постарайтесь не перегружать себя, ни работой, ни развлечениями.

Скорпион

Сделки, назначенные на этот день, скорее всего завершаться в вашу пользу. А вот дома вас ждут недоговорки. Не удивляйтесь, если окажется, что ваши близкие что-то от вас скрывают. Лучше подумайте, по какой причине они не смогли вам открыться.

Стрелец

Вы можете вести себя эгоистично, что приведет к проблемам в личных отношениях. Займитесь чем-то, что не требует от вас эмоциональных всплесков. И не судите никого строго, вы ведь и сами не всегда поступаете верно. Например, прямо сейчас.

Козерог

Вы можете пережить сильное романтическое потрясение, оно вдохновит вас на поступки и яркие свершения. Козерогам даже может захотеться кардинально сменить имидж. Действуйте. Сейчас перемены будут служить для вас источником силы.

Водолей

День будет хорошим, хоть без недоразумений и не обойдется. Важно сохранять оптимизм и желание бороться, тогда в скором времени неудачи отступят самостоятельно. Поймайте момент и уделите время своему ментальному здоровью, погуляйте или помедитируйте.

Рыбы

Проявляйте инициативу, действуйте по своему плану. Окружающие хотят вам помочь, но не совсем понимают, что именно от них требуется. Или объясните себя, или делайте все самостоятельно. Так или иначе, вы сейчас на волне эмоций, используйте ее.

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