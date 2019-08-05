Нельзя садиться на диету и портить отношения: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

Неделя будет удачной, но стоит помнить о рисках. Хотите знать, что вас ждет в период с 5 по 11 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как решить конфликты и не испортить отношения.

Работа

Ни в коем случае нельзя ввязываться в рабочие конфликты или позволять себе выплескивать эмоции. Это чревато серьезными проблемами в дальнейшем, вплоть до потери рабочего места и финансовых трудностей, которые будет очень непросто побороть. В деловой сфере все будет идти достаточно гладко. Исключения возможны только для представителей технических профессий. Если возникнут конфликты с коллегами или руководством, решать их стоит незамедлительно. Но делать это нужно только в мягкой и дружеской форме, может быть даже с переходом на легкий юмор.

Отношения

Если ваши отношения для вас что-то значат, не давайте своим импульсам их испортить. Иначе позже будете очень сильно об этом жалеть. На этой неделе чувства и эмоции могут захлестнуть с головой. Также не исключена сильная ревность, которая может быть как объективной, так и придуманной. Многие пары окажутся в кризисных ситуациях, когда придется выбирать между собственной гордыней и прочной связью.

Здоровье

Не стоит издеваться над собой и садиться на строгие диеты без рекомендации врача. Лучше просто исключите из рациона вредные продукты, пейте побольше простой воды без газа и не засиживайтесь в четырех стенах. Сейчас наступает прекрасное время для тех, кто хочет заняться своей фигурой. Правильное питание, больше активных занятий, свежий воздух - это именно то, что сейчас поможет держать в тонусе не только тело, но и разум.

Читайте также гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.