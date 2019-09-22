Гороскоп на 22 сентября: Львов ждут неприятные встречи, а Козерогам нужно слушать интуицию

Многим в этот день придется бороться с перепадами настроения. Хотите знать, что вас ждет 22 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть хитрее, а кто будет раздражаться по мелочам.

Овен

Вы можете чувствовать себя не лучшим образом, но ваше моральное состояние будет на высоте. Не нужно огорчаться по мелочам. Если не успеваете сделать что-то, просто отпустите эту задачу. Вы сможете вернуться к ней позже, когда будет удобнее.

Телец

Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.

Близнецы

Вас будет раздражать необходимость постоянно что-то кому-то доказывать. Но срываться и злиться не стоит. Помните, что позиция лидера всегда предусматривает общение. Одним нужны ваши советы,но другие с вами не согласны. И это нормально.

Рак

Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.

Лев

Львам придется встретиться с кем-то, кто им крайне неприятен. Интересно, что встреча пройдет совсем не так плохо, как ожидается. Вероятно, она даже принесет полезную информацию, а может и улучшит отношения с давним неприятелем.

Дева

Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.

Весы

Не лучшее время для проявления инициативы. Вероятно, вашим близким нужна будет ваша помощь, просто делайте то, о чем вас просят. Но не хватайтесь за все домашние дела одновременно. Прислушивайтесь к себе и окружающим, чтобы избежать конфликта.

Скорпион

Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.

Стрелец

Все будет идти ровно и гладко, но только в первой половине дня. К вечеру эмоциональный фон начнет раскачиваться, как качели. Вас сможет вывести из себя любая мелочь, поэтому лучше не планируйте на это время ничего, связанного с общением.

Козерог

Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.

Водолей

Вам придется отказаться от каких-то планов. Задуманные дела осуществить не получится, или получится, но не полностью. День будет словно идти наперекосяк, но к вечеру ситуация наладится. Наберитесь терпения и не опускайте руки.

Рыбы

Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.

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