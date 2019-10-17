Гороскоп на 17 октября: Девы не будут контролировать ситуацию, а Скорпионам нужно перестать оправдываться

Хотите знать, что вас ждет 17 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно заняться своей внутренней гармонией, а кто должен держать себя в руках.

Овен

Зачем вам такое количество дел одновременно? Подумайте, ради чего вы сейчас так себя перегружаете. Действительно ли нужно браться за все задачи сразу, или может быть все-таки часть из них можно отложить в сторону?

Телец

Переключиться с работы на личную жизнь бывает не так уж и просто. Но вам сейчас очень нужно это сделать. Отбросьте важные дела и серьезные переговоры. Гораздо важнее в этот период уделить внимание своим чувствам.

Близнецы

Просто попросите кого-то о помощи, в этом нет ничего стыдного. Вы же видите, что самостоятельно разгрести нынешний объем задач у вас не выходит. Не нужно бояться показаться слабым, вы просто не робот и тоже можете устать.

Рак

Перерывы между работой и домом стоит заполнить чем-то творческим. Пойдите на интересную прогулку или запишитесь на курсы. Сейчас ваш мозг требует новых знаний, а душа просит о приключениях.

Лев

Ваш любимый человек может начать действовать не совсем разумно. Не злитесь и не пытайтесь ругаться, лучше возьмите на себя роль советчика и друга. Так вы быстрее стабилизируете ситуацию.

Дева

Полностью контролировать нынешнее положение дел не получится. Можете даже не пытаться. Ситуация сейчас не под вашим контролем, поэтому просто отпустите ее. Пусть уйдет то, что не должно с вами оставаться.

Весы

Напоминайте себе, что счастье складывается из мелочей. Замечайте маленькие радости - утреннее солнце, приятный ветерок, вкусный кофе и интересную беседу. Чем чаще вы будете настраиваться на позитив, тем веселее будете жить.

Скорпион

Хватит искать себе оправдания. Ваше агрессивное поведение не является чьей-либо виной. Оно говорит только о том, что вы не стараетесь держать себя в руках. Пора успокоиться, иначе скоро вы начнете терять репутацию и важных людей.

Стрелец

Почему вам кажется, что все совсем не так, как должно быть? Подумайте, чего именно вам не хватает для комфорта и счастья? Запишите на листике десять пунктов, которые нужно выполнить, чтобы поднять настроение. И займитесь ими.

Козерог

Планы, планы, планы... Вас ждет интересный, но не самый легкий период. Помните, что все может портиться не только от перепадов настроения, но и от усталости. Не пытайтесь сделать все дела одновременно.

Водолей

Вы живете, словно в сказке. Ваше сознание наконец может свободно летать, ничто не тянет его на дно. Это хороший период для любых новых занятий. Также стоит уделить время домашнему очагу и близким людям.

Рыбы

Помните, что ваше настроение влияет на ваше общение с людьми. Нельзя позволять себе огрызаться и ссориться с кем-то только потому, что вы встали не с той ноги. Выпейте валерьянки, если иначе не можете сохранять стабильность.

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