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Украина может отказаться от участия в Евровидении-2020: названа причина

четверг, 28 февраля 2019, 13:51
Фото:

Украина откажется от Евровидения в следующем году, если в 2019-м победит представитель России Сергей Лазарев.

Об этом заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания в ходе пресс-конференции.

Так, отвечая на вопрос, примет ли Украина участие в конкурсе в случае победы РФ, Аласания заявил: "Нет. Такой вопрос даже не стоит, мы не будем участвовать в Евровидении, как это было, например, с футболом. Чемпионат мира, который проходил в РФ, мы не транслировали и принимать участие тоже не будем".

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Отметим, победу на Евровидении в Израиле букмекеры пророчат именно РФ. Сергей Лазарев уже во второй раз представит страну на международной арене.

Напомним, ранее Национальная общественная телерадиокомпания заявила, что Украина отказывается от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, которое пройдет в Тель-Авиве (Израиль).

Такое решение было принято в связи с отказом победительницы Нацотбора MARUV подписывать договор.

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