Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото

Известный украинский дизайнер и издатель Илья Стронговский возмутился сотрудничеством "Видавництва Старого Лева" с российским издательством "Манн, Иванов и Фарбер" (МИФ), упрекнув украинских авторов и издателей деньгами из страны-агрессора.

Об этом он написал гневный пост на своей странице в Facebook.

Суть упрека состоит в том, что "Видавництво Старого Лева" продало права на публикации двух своих книг — "Я так слышу" и "Я так вижу" — российскому издательству "Манн, Иванов, Фербер".

"Поскольку МИФ импортирует книги и в Украину, "Аґрафка" на русском теперь продается не только в России, но и в Украине. Но деньги за ее русскоязычные книги идут в Россию", - подчеркнул Илья Стронговский.

Он обратился лично к авторам упомянутых книг Романне Романышин и Андрею Лесиву, а также к издательству с просьбой мотивировать их появление на русском языке в России.

"А то тут у нас война годами, тысячи убитых, захваченные территории, а сделало все это государство, где ваши книжки выдали и этими деньгами вам за права заплатили. Ничего не мозолит?" - спрашивает издатель.

Пост Ильи Стронговского вызвал активное обсуждение в соцсети, под ним уже появилося множество комментариев. Отреагировали, в частности, и в издательстве "Видавництва Старого Лева", где объяснили продажу прав на издание книг в России желанием популяризировать украинскую книгу на вражеской территории.

"Популяризировать украинскую книгу - это хорошо. Популяризировать украинскую культуру - хорошо. И на вражеской территории также. Такая культурная борьба и пропаганда. Мы не выдаем русские книги и не популяризируем их, не посещаем территорию России. Зато хотим, чтобы украинскую книгу знали и признавали везде, как и наше государство", - заметили в издательстве.

Автор книг "Я так слышу" и "Я так вижу" Андрей Лесив поблагодарил Илью Стронговского за беспокойство и уверил, что гонорар за продажу лицензии был переведен на благотворительность.

"Да, все верно, книги изданные российским издательством МИФ, наш гонорар за продажу лицензии переведен на счета "Вернись живым", о чем мы не имеем привычки объявлять публично. Издание наших книг рассматриваем как культурную экспансию во враждебное культурную среду", - подчеркнул автор.

Как сообщал "Апостроф", раньше в социальных сетях активно обсуждали учебник по всемирной истории для учеников шестого класса, в котором рассказывается о происхождении человека.



