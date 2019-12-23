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Человеческий фактор: известный телеведущий объяснил, почему решил получить гражданство Украины

понедельник, 23 декабря 2019, 09:58
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Известный украинский и в прошлом российский журналист и телеведущий Алексей Суханов, который недавно получил украинское гражданство, объяснил, почему сделал именно такой выбор.

Своим мнением на этот счет он поделился в интервью "Апострофу".

"Это человеческий фактор, который никоим образом не влияет на мое отношение к Украине, к выбору, который я принял в 2014 году. Моя любовь, уважение и отношение к Украине не меняются. И я понимаю, что буду жить только в Украине, именно здесь я вижу свое будущее", - объяснил он.

По словам ведущего, на данный момент не стоит делать выводы о деятельности действующей власти в отношении украинской культуры и языка, а лучше "предоставить власти еще возможности, чтобы она продемонстрировала, что она действительно хочет, чего она действительно не хочет - а потом делать выводы".

"Они не волшебники. И очень странно ждать каких-то немедленных изменений. К этой власти перешло много проблем. Мы можем их осуждать, можем винить их, потому что это право каждого гражданина. Но у любой власти есть определенное время, чтобы воспользоваться имеющими возможностями. Давайте немного подождем - не надо торопиться", - уточнил Суханов.

Полное интервью Суханова "Апострофу", читайте в материале: Пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в задницу - Алексей Суханов.

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