Мне не все равно: украинская актриса растрогала сети исполнением знаменитых стихов

Украинская актриса театра "ОКО" Иванна Мисюк растрогала сеть исполнение стиха Тараса Шевченко "Мені однаково".

Cоответствующее видео появилось в Facebook актрисы.

Стих в ее исполнении звучит очень душевно, актриса каждую строчку переживает.

Вероятно Мисюк исполнила стих в ответ на новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, которое обсуждают уже несколько дней в сети.

"Мне настолько понравилось, что я сегодня решил перепостить в фб-группах, участником каких я являюсь. Результат превзошел ожидания: более 1500 лайков и порядка 100 положительных комментариев за несколько часов. Ваш проникновенный голос невероятно передал всю глубину стихотворения великого Кобзаря. А в мире последних новогодних поздравлений это имеет чрезвычайную актуальность. Большое Вам, Иванна, спасибо!", "Это невероятно сильно, глубоко, проникновенно, по-настоящему, до слез", "Я думаю ты выдала боль всех украинцев", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее украинка Юлия Дукач резко раскритиковала президента Владимира Зеленского из-за того, что в новогодней речи он не употреблял слова-феминитивы и вспомнил женщин-домохозяек.