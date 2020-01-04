RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 января

20:30
Стало известно о будущем визите Путина в Крым: подробности
19:00
Как компенсировать последствия новогоднего стола - 3 простых упражнения на 15 минут в день
17:00
Леонардо ДиКаприо увез молодую возлюбленную на экзотический остров: пикантные фото пары
15:00
Дмитрий Комаров с женой оригинально встретили Новый год с оливье на пляже Сингапура: фото
14:48
Россия перекрыла поставки нефти в Беларусь: появилась меткая карикатура с Лукашенко и Путиным
14:06
У экс-нардепа "козака" Гаврилюка обнаружили особняк в Карпатах: фото и видео
13:30
Покорила простотой: Меган Маркл помогла незнакомой паре сделать фото в лесу
12:34
Обыски у Гонтаревой и предатель в СБУ: в сеть слили новые аудио прослушки руководства ГБР
11:37
Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото: ее старшая дочь - копия мамы
09:10
Какими стали минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине в 2020 году: названы цифры
07:28
"Эксперимент" с главным подозреваемым в деле Шеремета: названы грубые нарушения следователей
07:12
Вкусная кутья на Рождество за 30 минут: простой рецепт и советы приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мне не все равно: украинская актриса растрогала сети исполнением знаменитых стихов

суббота, 04 января 2020, 02:21
переглянути новину українською

Украинская актриса театра "ОКО" Иванна Мисюк растрогала сеть исполнение стиха Тараса Шевченко "Мені однаково".

Cоответствующее видео появилось в Facebook актрисы.

Стих в ее исполнении звучит очень душевно, актриса каждую строчку переживает.

Вероятно Мисюк исполнила стих в ответ на новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, которое обсуждают уже несколько дней в сети.

"Мне настолько понравилось, что я сегодня решил перепостить в фб-группах, участником каких я являюсь. Результат превзошел ожидания: более 1500 лайков и порядка 100 положительных комментариев за несколько часов. Ваш проникновенный голос невероятно передал всю глубину стихотворения великого Кобзаря. А в мире последних новогодних поздравлений это имеет чрезвычайную актуальность. Большое Вам, Иванна, спасибо!", "Это невероятно сильно, глубоко, проникновенно, по-настоящему, до слез", "Я думаю ты выдала боль всех украинцев", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее украинка Юлия Дукач резко раскритиковала президента Владимира Зеленского из-за того, что в новогодней речи он не употреблял слова-феминитивы и вспомнил женщин-домохозяек.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Лучшие поздравления с Новым годом 2020: открытки, стихи, проза и видео

Новый год 2020: как правильно встречать год Крысы

Что нужно сделать до Нового года: топ-5 самых важных дел

Лучшие поздравления с католическим Рождеством: открытки, стихи, проза и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: