В Киеве полиция нагрянула с визитом в бордель: опубликованы фото и видео

В Киеве правоохранители накрыли бордель, который работал под видом массажного салона.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, в заведении посменно работали от трех до десяти женщин. 60% их выручки забирали организатор с сообщницей. За сексуальные услуги мужчины платили от 600 до 2000 гривен за час. О борделе клиенты узнавали из объявлений в интернете.

Уточняется, что правоохранители провели четыре обыска - по месту оказания услуг, по месту жительства организатора - 34-летней жительницы Киева и ее помощницы, а также в автомобиле.

На месте обысков удалось изъять деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты и пакеты с веществом белого цвета, сообщили в полиции.

Преступницы задержаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева накрыли подпольный бордель.