Появились новые фото и видео с места жуткого пожара в Киеве

В сети появились новые фото и видео масштабного пожара на складах на улице Красноткацкой в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на 10:00 3 февраля спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м., есть угроза разрушения строительных конструкций.

"На месте происшествия работает 27 единиц основной и специальной техники и 97 человек личного состава", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео пожара с высоты птичьего полета.