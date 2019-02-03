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Появились новые фото и видео с места жуткого пожара в Киеве

воскресенье, 03 февраля 2019, 13:24

В сети появились новые фото и видео масштабного пожара на складах на улице Красноткацкой в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на 10:00 3 февраля спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м., есть угроза разрушения строительных конструкций.

"На месте происшествия работает 27 единиц основной и специальной техники и 97 человек личного состава", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео пожара с высоты птичьего полета.

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