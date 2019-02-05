​В Киеве неадекватные алкоголики устроили кровавую бойню: фото, видео

На проспекте Свободы в столице, в одной из квартир произошла пьяная драка, в результате которой были ранены несколько человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Событие произошло на проспекте Свободы, 8/28, на втором этаже, в квартире, где часто собирались любители распивать спиртное.

"Таким образом в этой квартире оказались пятеро: хозяин Олег (1987 года рождения), Майя (1993 года рождения), "бывший мальчик" Майи Денис (1990 года рождения), настоящий муж Майи Рома (1990 года рождения) и брат Майи Славик (самый безобидный персонаж). Когда гости изрядно навалились - начали вспоминать былые любовные истории. Тогда, "бывший мальчик" назвал даму "с*кой". За мадам вступился муж и началась "бойня". В итоге, в этом особняке, два человека с ножевыми ранениями и еще один побитый (руки и голова)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, нападавшего, ранее судимого мужчину, задержали по статье 208 КПК Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Днепровском районе столицы во время распития алкоголя мужчина зарезал своего собутыльника, а тело выбросил возле подвала соседнего дома.