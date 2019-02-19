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Ремонт в дороге: в сети появилось видео с "многофункциональным" водителем маршрутки Киева

вторник, 19 февраля 2019, 22:28

Пассажиры одной из киевских маршруток засняли на видео чудо-водителя, который ремонтировал авто прямо во время движения.

Об этом написал "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"О техническом состоянии маршруток столицы. Маршрут 542, ремонт проводят прямо во время перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

На видео видно, как у автобуса во время движения случилась поломка в коробке передач. Водитель транспортного средства не растерялся и "починил" все даже не останавливаясь.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля в Киеве у автобуса на ходу оторвалось днище.

Также сообщалось, что 28 января в столице у одной из маршруток прямо на ходу отпали задние колеса.

Ранее в центре Киева на ходу развалилась маршрутка, в сети опубликовали фотографии.

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