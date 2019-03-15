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Бросался на прохожих: в Киеве задержали мужчину с мачете, фото

пятница, 15 марта 2019, 22:35

15 марта на Русановском бульваре в Киеве неизвестный с мачете бросался на прохожих.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на Русановском бульваре неизвестный с ножом, похожим на мачете, бросается на прохожих. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа", - сообщают правоохранители.

Выяснилось, что нападавший 1996 года рождения. Сам он рассказал, что оружие нашел на обочине дороги и решил оставить себе.

Молодого человека задержали и доставили в управление полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 марта в Соломенском районе Киева неизвестный избил редактора телеканала NewsOne Ирину Харченко за то, что она была одета в шубу.

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