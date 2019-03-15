В Киеве врачу плеснули в лицо опасным веществом: первые подробности ЧП

В пятницу, 15 марта, в Киеве произошло серьезное ЧП: врачу плеснули в лицо неизвестным веществом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что инцидент произошел в 9 часов утра возле клиники, расположенной на улице Енисейской в Голосеевском районе столицы.

С места ЧП доктора госпитализировали каретой скорой помощи в ближайшее медучреждение. На данный момент правоохранители по факту произошедшего открыли уголовные производства по статьям "Хулиганство" и "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Что касается состояния здоровья медика, то сейчас степень последствий от попадания неизвестного вещества на лицо уточняется.

Как сообщал "Апостроф", 31 июля в Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. От полученных ожогов активистка впоследствии скончалась.