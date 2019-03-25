В Киеве подростки избили школьника, чтобы покрасоваться перед подругами

Группа молодых людей избила 14-летнего подростка на остановке у станции метро "Нивки" в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать пострадавшего Ольга Билоус.

"Вчера произошел досадный случай. В восемь вечера мой сын 14-ти лет возвращался из поездки в Чернигов, где принимал участие в творческой встрече-концерте вместе с музыкальной школой, в которой учится. Возвращался полон впечатлений, ведь это была первая поездка такого рода в его жизни. За активное участие в концерте получил кубок. За плечами был любимый инструмент, который он обожает" – сообщила женщина.

По ее словам, на остановке стояли двое молодых ребят и двое девушек 16-20 лет.

"Молодые люди решили, что лучший способ показать свою силу и зарисоваться перед "дамами", – это побить ногами гитару на незнакомом ребенке, который стоит рядом и ждет маршрутку. Это сопровождалось смехом и отзывами удовлетворения их спутниц. Продолжалось недолго, но, как следствие, гитара - инструмент, который он обожал, – разбита, эмоции от поездки потеряны, ребенок испуган и всю ночь метался в кошмарах", – уточнила Билоус.

Она отметила, что ребенок невредим, а гитара полностью разбита.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 25 марта в центре Киева произошла драка между сотрудниками супермаркета BILLA и компанией выпивших парней.