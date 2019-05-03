Глава театра в Киеве оскандалилась с языковым законом: видео и реакция сети

С помощью закона о языке, который недавно приняла Верховная Рада, украинцев делают малообразованными.

Об этом заявила художественный руководитель киевского драмтеатра "Браво", актриса Любовь Титаренко в эфире телеканала "112".

"Мы (русские или русскоязычные украинцы, - ред.) учим детей прекрасному русскому языку, пытаемся вернуть их к прекрасной русской литературы, прекрасной зарубежной литературе, а сейчас дают детям автомат в руки, устраивая их в какие-то националистические школы. Или палку. И с этим дубинкой ребенок уже идет и воюет. Она отвоевывает мир дубинкой. Скажите, какую страну мы построим. Мы построим только племя безумных людей, которое будет только бороться, даже между собой. Они будут себя убивать за выживание...", - сделала выводы руководитель столичного театра.

По мнению Титаренко, "этот закон призван убивать".

"Не языковой закон нужен, а нужен хороший продукт на украинском языке. Мы должны показать, что мы можем производить украинское. Мы должны показать, что наши писатели лучшие. Мы должны показать, что мы не хуже других", - отметила актриса и руководитель театра, которая в своем театре ставит спектакли преимущественно на русском языке.

Титаренко также уверена, что "нам навязывают безграмотную Украины, кроме украинского языка, в мире есть много прекрасного".

"Украинцы слышат только себя, они нас не слышат! Если бы они хотя бы еще что-то разумное говорили, а они только и способны нам говорить: чей Крым?", - добавила Титаренко.

Она также в эфире отметила, что "с русскими воевать не нужно", тем более, что "Крым мы потеряли, он уже не вернется из-за такой политики", а "как вернуть Донбасс, если там все русскоязычные".

Пользователей сети, в свою очередь, разозлили слова актрисы.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада проголосовала в поддержку проекта так называемого закона о языке, что вызвало бурю эмоций и обсуждений в социальных сетях.