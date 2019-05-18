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Дракон и девочка: на набережной в Киеве появился фантастический мурал

суббота, 18 мая 2019, 11:49
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На столичной днепровской набережной появился яркий настенный рисунок, на котором изображен сказочный дракон, который якобы вышел из глубин Днепра, и маленькая девочка.

Фото мурала публикует Kiev.Life.

"На набережной Днепра в Киеве появился мурал, на котором изображено сказочное существо, жившее на дне реки, и девочка. Вместе они призывают спасти реку. Так объяснил свою работу автор мурала, столичный художник Виталий Гидеван", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на улице Большая Васильковская в столице, недалеко от станции метро "Дворец Украина", появился огромный мурал, посвященный битве под Крутами.

Ранее сообщалось, что в Киевском метрополитене восемь художников из разных стран мира создали совместный мурал.

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