Жесткое ДТП с маршрутками под Киевом: очевидцы рассказали, как все было

Виновником серьезного ДТП с маршрутками и легковушкой в Боярке, где пострадали 26 пассажиров, очевидцы аварии считают водителя одной из маршруток, который пытался проскочить перекресток.

Об этом сообщает ТСН.

В частности, по предварительной информации, виновником трагедии стал именно водитель спринтера. Он, пренебрегая правилами дорожного движения, на неурегулированном перекрестке, несмотря на знак уступить дорогу - мчался дальше. Сначала он протаранил легковушку с прицепом, через мгновение автомобили врезались еще и в маршрутку.

Стоит отметить, что водителя спринтера пришлось вырезать из транспорта спасателям. У него медики обнаружили открытый перелом колена и большое количество тяжких травм.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло резонансное ДТП с участием пьяной девушки.