Как в плацкарте: соцсети бурно обсуждают фото хостела в аэропорту под Киевом

В аэропорту "Борисполь" открылся новый хостел с капсулами для сна GettSleep Boryspil.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Аэропорт "Борисполь" присоединился к современным аэропортам мира, где путешественники могут получить короткую передышку между рейсами в капсульном отеле. Убеждены, с продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом", - написал Омелян.

Цены в хостеле стартуют от 370 гривен за одноместную капсулу (за 3 часа) и от 550 гривен за двухместную капсулу (за 3 часа).

В сети неоднозначно отнеслись к новшеству. Некоторые сравнивают новый хостел с плацкартным вагоном. Другие же отмечают, что подобные отели есть во многих европейских столицах. Многие также жалуются на предполагаемую цену за "номер".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аэропорту "Борисполь" в Киеве экстренно приземлился самолет авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Харьков.