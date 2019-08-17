"Уставшему" пешеходному мосту в Киеве сделали необычный ремонт: опубликовано фото

Рабочие "Киевавтодора" установили бетонные плиты на пешеходном мосту на Труханов остров в Киеве.

Соответствующее фото было опубликовано на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, это было сделано для улучшения баланса моста, после случившегося недавно обвала части конструкций.

"Рабочие "Киевавтодора" положили бетонные плиты на мост на Труханов остров. Таким образом они создали противовес взамен недавно обрушившегося. Коммунальщики уверяют, что это временная мера", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отнеслись к ремонтным мерам со скепсисом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста с Почтовой площади на Труханов остров упала часть бетонной конструкции.