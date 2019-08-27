Как сейчас выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве: фото

В сети показали, как выглядят подземные ходы на базе баллистических ракет стратегического назначения.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

"Наследие тех далеких времен когда нашу страну боялись и уважали. Потом от ракет заставили отказаться за скромную компенсацию и помощь в утилизации. Примерно как если бы у меня отобрали винтовку за завтрак в MacDrive, без двойной котлеты", - написал он.

По словам Антонова, в любом случае, мощная армия и система обороны является важным атрибутом государственности. Также он опубликовал показательные фотографии.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 23 августа, в Украине состоялись первые в истории независимой страны испытания ступени ракеты-носителя среднего класса.