RU  UA  EN

вторник, 27 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 августа

12:35
Названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера
12:29
На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу
12:25
Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября
12:24
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии
12:20
Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"
12:00
Харви Вайнштейну получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину
11:54
Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина
11:46
Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций
11:44
Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"
11:38
В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур
11:24
Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео
11:23
Новая волна 2019: кто из украинских звезд выступил на конкурсе в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как сейчас выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве: фото

вторник, 27 августа 2019, 09:38
переглянути новину українською

В сети показали, как выглядят подземные ходы на базе баллистических ракет стратегического назначения.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

"Наследие тех далеких времен когда нашу страну боялись и уважали. Потом от ракет заставили отказаться за скромную компенсацию и помощь в утилизации. Примерно как если бы у меня отобрали винтовку за завтрак в MacDrive, без двойной котлеты", - написал он.

По словам Антонова, в любом случае, мощная армия и система обороны является важным атрибутом государственности. Также он опубликовал показательные фотографии.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 23 августа, в Украине состоялись первые в истории независимой страны испытания ступени ракеты-носителя среднего класса.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: