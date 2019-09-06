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В Киеве произошли стычки с соратником Шуфрича: видео и подробности

пятница, 06 сентября 2019, 11:52
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В коридоре здания Национального совета по телерадиовещанию произошел конфликт между депутатами от "Оппозиционная платформа - За жизнь" и представителями правых организаций

Об этом сообщают участники конфликта на своих страницах в Facebook.

Ситуация возникла в перерыве рассмотрения советом прекращении лицензии телеканала NewsOne. Его объявили после отказа Вадима Рабиновича перейти на украинский язык.

"Чтоб сразу убрать инсинуации вокруг инцидента с моим участием в коридоре Нацсовета. После того, как Рабиновичу абсолютно необоснованно запретили говорить на русском языке, начался скандал, объявили перерыв. Вышел в коридор дать комментарий по просьбе журналистов. В интервью сразу с выкриками вклинился небезызвестный Карась (лидер С14 Евгений Карась, - ред.). Я начал с ним пререкаться, когда в наш спор влез обвинявшийся в убийстве Стерненко (экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, - ред.) с выкриком "Что ты там еще рассказываешь, падла!" После этого, не буду отрицать, сделал шаг в его сторону, чтоб дать ему в морду за личное оскорбление. Понимаю, что политически это неверно, но по-мужски не понимаю, как можно реагировать иначе на такое оскорбление. Тем более, из уст такого персонажа. Нас разняла полиция. Дальше были только поток словесных угроз в мой адрес", - написал нардеп "За жизнь" Олег Волошин через пару часов после конфликта.

Свою версию рассказал экс-глава "Правого сектора" Сергей Стерненко. По его словам, на него напали с кулаками.

"Только что на заседании Нацсовета нардеп от партии Медведчука ОПЗЖ Олег Волошин напал на меня с кулаками за то, что я говорил ему, что РФ это страна-оккупант. Вот он на фото возле Шуфрича. К сожалению, Волошин не пострадал. Чуть не стал прикосновенным в ответ на его нападение. Вечером будет видео", - отметил он.

Его слова подтвердил и Сергей Мазур, координатор С14, который заявил, что нардеп напал на Стерненко. В то же время за Волошина заступился его однопартиец "За жизнь" Нестор Шуфрич, возглавивший парламентский комитет по свободе слова.

"На Волошина напали из-за комментариев, которые он давал каналам "112 Украина" и NewsOne. Были комментарии, вмешались в его общение с журналистами", - сказал он журналистам "КП в Украине".

Судя по видео, опубликованному NewsOne, в перепалке принял участие и боец АТО Алексей Цымбалюк, известный по делу об инсценировке убийства Аркадия Бабченко.

Как сообщал "Апостроф", Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за язык страны-агрессора (Россия) в эфире.

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