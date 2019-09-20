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Транспортный коллапс в Киеве: названы сроки "разблокирования" спальных районов

пятница, 20 сентября 2019, 18:50
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В коммунальном предприятии "Киевавтодор" обещают восстановить движение автомобилей и скоростного трамвая по Борщаговскому путепроводу до конца сентября.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Как отмечается, из-за реконструкции Борщаговского путепровода пришлось разобрать не только часть полос транспорта, но и трамвайные пути.

По словам сотрудников "Киевавтодора" в направлении центра будет открыта одна полоса, а из центра — сразу две. Сейчас же рабочие проводят заключительные работы для запуска движения.

В течение недели должны демонтировать временные трамвайные переезды. Также для возобновления движения необходимо соединить обновленное трамвайное полотно с тем, которое находится за пределами путепровода. В связи с этим точной даты запуска еще нет, однако возобновить движение скоростные трамваи №1 должны не позже 1 октября.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.

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