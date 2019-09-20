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В Киеве прошел масштабный эко-марш: опубликованы яркие фото и видео

пятница, 20 сентября 2019, 21:30
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В пятницу, 20 сентября, в центре Киева прошел "Международный марш за климат": более тысячи жителей столицы вышли на улицу с требованиями защитить экологию и остановить разрушительные изменения климата.

Об этом сообщает "Большой Киев".

Марш стартовал на Михайловской площади. Участники прошли по центральным улицам до Офиса президента, где огласили свои требования.

По словам организаторов, в марше приняли участие около двух тысяч человек. Среди основных требований были озвучены обращения к Кабмину и президенту о необходимости перехода на технологии 100% возобновляемой энергии, отказа от ископаемого топлива и определения пути к полной декарбонизации экономики, прекращения дотаций промышленному животноводству как одному из ключевых источников выбросов парниковых газов, развития общественного электротранспорта и велоинфраструктуры в городах, запрета использования и производства пластиковой посуды и пакетов.

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Как отметили участники марша, в Украине пока недостаточно законодательных механизмов для борьбы с перечисленными экологическими проблемами. Для этого коалиция экоорганизаций еще во время парламентских выборов сформировала "Повестку дня экологической безопасности", под которой предложила подписаться всем желающим представителям политических партий и кандидатам в нардепы.

Подробнее о марше и изменениях климата читайте в материале "Апострофа": Мы в эпицентре катастрофы: 5 причин выйти на Международный марш за климат в Украине.

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В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

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