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Серьезная авария со "скорой" в Киеве: появилось видео момента ДТП и новые фото

четверг, 10 октября 2019, 16:45
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В четверг, 10 октября, на перекрестке улиц Жилянская и Антоновича в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщает полиция Киева в своем Telegram-канале.

Авария на перекрестке, который проезжала машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками, случилась около 14.30. В результате столкновения спецавтомобиль перевернулся на бок.


"Участников ДТП осматривают медики. Патрульные и следователи устанавливают все обстоятельства столкновения и ожидают от врачей на результаты осмотра участников ДТП", - сообщили в полиции.

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По предварительной информации, водитель автомобиля скорой медицинской помощи и еще двое медиков госпитализированы. Ввторой участник ДТП, водитель Ford, от помощи врачей отказался.

Как сообщал Апостроф, во вторник, 8 октября, в Киевской области в ДТП погибли сестры-близнецы.

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